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05 сентября 02:11
автор: Юрий Нечаев

Дубль Радулова помог «Далласу» в овертайме обыграть «Колорадо» и выйти в финал конференции

Встреча прошла в Эдмонтоне.

«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ со счетом 5:4 ОТ.

Главным героем встречи стал форвард «Старз» Джоэл Кивиранта, оформивший хет-трик.

В составе победителей дубль на счету российского нападающего Александра Радулова. Денис Гурьянов набрал одно очко за результативную передачу, а голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков из 44.

У «Эвеланш» две шайбы забросил Владислав Наместников. Никита Задоров отметился результативной передачей.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счетом 4-3. В полуфинале Кубка Стэнли «Старз» сыграют с «Тампой».

НХЛ
Плей-офф

«Колорадо» — «Даллас» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Наместников, 3:48, 56:20. Бураковски, 9:43. Кадри, 25:45 — Радулов, 2:39, 51:28. Кивиранта, 23:06, 56:30.

Счет в серии: 3-4.

источник: «Советский спорт»
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Дубль Радулова помог «Далласу» в овертайме обыграть «Колорадо» и выйти в финал конференции
Встреча прошла в Эдмонтоне.
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