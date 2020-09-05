Дубль Радулова помог «Далласу» в овертайме обыграть «Колорадо» и выйти в финал конференции

«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ со счетом 5:4 ОТ.

Главным героем встречи стал форвард «Старз» Джоэл Кивиранта, оформивший хет-трик.

В составе победителей дубль на счету российского нападающего Александра Радулова. Денис Гурьянов набрал одно очко за результативную передачу, а голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков из 44.

У «Эвеланш» две шайбы забросил Владислав Наместников. Никита Задоров отметился результативной передачей.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счетом 4-3. В полуфинале Кубка Стэнли «Старз» сыграют с «Тампой».