Радулов – после победы над «Колорадо»: «Далласу» повезло

Форвард «Далласа» Александр Радулов дал комментарий пресс-службе НХЛ после победы над «Колорадо» в решающем, седьмом матче (5:4 ОТ).

«Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду. Соперник тоже был очень серьезным. Поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2-0 в серии.

Да, мы хотели победить раньше. Но все пришло к седьмому матчу. А седьмая игра – это что-то необыкновенное. И очень радует, когда у тебя получается в ней победить.

В том году мы во втором раунде проиграли в седьмом матче «Сент-Луису» во втором овертайме. Была большая горечь после такого поражения. Всегда неприятно так заканчивать сезон. Вроде были так близко к победе, а в итоге вылетели.

Но в этом году все случилось иначе, нам повезло. Где-то вратарь сыграл очень здорово. Был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле. Все молодцы!» – сказал Радулов.