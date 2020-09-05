«Колорадо» – «Даллас». Наместников признан второй звездой матча

В субботу, 5 сентября «Даллас» одолел «Колорадо» (5:4 ОТ) и вышел в финал Западной конференции НХЛ. «Старз» выиграли серию со счетом 4-3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, первой звездой матча признан нападающий «Далласа» Йоэль Кивиранта. Он забросил три шайбы, одну из которых – в овертайме.

Второй звездой назван нападающий «Колорадо» Владислав Наместников. На его счету дубль. Замкнул тройку лучших голкипер «Старз» Антон Худобин. Он отразил 40 бросков из 44.

В финале Западной конференции «Даллас» сыграет против победителя пары «Вегас» – «Ванкувер» (3-3).