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05 сентября 07:10
автор: Артур Гичунцев

Худобин – после матча с «Колорадо»: Эта серия навсегда останется в памяти

«Старз» выиграли противостояние со счетом 4-3.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин высказался после заключительного, седьмого матча с «Колорадо» в плей-офф Кубка Стэнли (5:4 ОТ).

Напомним, благодаря этой победе команда вышла в финал Западной конференции, где сыграет против «Вегаса».

«Это была веселая, но тяжелая серия. Невероятные качели! Мы вели 3-1, потом два матча взял «Колорадо». У них сумасшедшая команда, конечно. Они хорошо играют в атаке, создают много моментов. Но ребята справились. И эта серия навсегда останется в памяти. Она была очень полезной для опыта, поможет в нашей карьере. Такие шикарные матчи не забываются!

Седьмой матч, идем в овертайм, качели туда-сюда. 3:2, 3:3, 4:3, 4:4. Это очень интересно. И каждый игрок на счету. Каждый честно делает свою работу, и это всегда воздается.

Ну а если говорить о Радулове, то Саня есть Саня. Я его знаю очень давно. Он приносит очень много энергии, работоспособности. Он дает заряд команде. Это настоящий драйв – ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнера. Радулов – очень ценный игрок. Даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он также продолжает работать, дальше заводить команду. Это бесценно», – заявил Худобин пресс-службе НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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