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05 сентября 07:44
автор: Артур Гичунцев

«Вегас» установил уникальный рекорд в НХЛ

«Рыцари» выиграли серию у «Кэнакс» со счетом 4-3.

Сегодня, 5 сентября «Вегас» одолел «Ванкувер» (3:0) и вышел в финал Западной конференции плей-офф НХЛ.

Таким образом, «Голден Найтс» установили рекорд лиги по количеству выходов в полуфинал Кубка Стэнли с момента дебюта в НХЛ.

Напомним, за последние три сезона «Вегас» дважды выходил в финал Западной конференции, а в 2018 году команда уступила «Вашингтону» в решающей серии (3-4).

Добавим, что в финале конференции «рыцарям» предстоит сыграть против «Далласа», который выбил с турнира «Колорадо» (4-3).

источник: «Советский спорт»
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