Кивиранта – второй хоккеист в истории НХЛ, оформивший хет-трик в овертайме матча плей-офф

Форвард «Далласа» Йоэль Кивиранта забросил три шайбы в ворота «Колорадо» (5:4 ОТ) и помог своей команде выиграть серию (4-3).

Таким образом, нападающий «Старз» стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить хет-трик в овертайме матча плей-офф. Ранее это сделал его соотечественник Эсе Тикканен.

Также Кивиранта стал седьмым хоккеистом, который оформил хет-трик в седьмом матче серии. В числе игроков, кому удалось это сделать, оказался Уэйн Гретцки. Канадец забросил три шайбы, будучи нападающим «Лос-Анджелес Кингз»