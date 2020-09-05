«Это больно». Тренер «Колорадо» высказался после вылета с Кубка Стэнли

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар дал комментарий после поражения «Далласу» (4:5 ОТ) в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.

«Не хочу винить во всем травмы, но они не помогают. В любом случае, мы не достигли поставленной цели. Это отстой. Это больно, потому что мои хоккеисты весь год выкладывались на сто процентов», – приводит слова специалист журналист The Athletic Райан Кларк.

Добавим, что в финале Западной конференции «Старз» сыграют против «Вегаса», который ранее одолел «Ванкувер» (4-3).