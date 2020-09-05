«Торпедо» дома обыграло «Сибирь»

В составе победителей шайбами отметились Сергей Гончарук (4-я минута), Остин Брейди (8), Джастин Клус (15) и Энди Миле (37). Соперник ответил результативными бросками Дмитрию Саюстова (6), Эрика О'Делла (28) и Никиты Короткова (50).

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома против СКА, а «Сибирь» отправится в гости к «Северстали».

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гончарук (Белевич, Воеводин), 03:02 — 1:0. Саюстов (Комаров, Гуркин, мен). 05:01 — 1:1. Остин (Аляев, Белевич, бол). 07:22 — 2:1. Клус (Шенфельд, Остин), 14:04 — 3:1. О'Делл (Шаров), 27:36 — 3:2. Миле (Жафяров, Аляев), 36:36 — 4:2. Коротков (Хабаров, Саюстов), 49:44 — 4:3.