ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 19:54
автор: Владислав Корегин

Минское «Динамо» дожало «Барыс» в овертайме

В основное время казахстанский клуб отыгрался со счета 1:4, но не смог одержать победу.

Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Барысом» (5:4 ОТ) в матче Континентальной хоккейной лиги.

За белорусский клуб дублем отметился Роб Клинкхаммер (27-я и 61-я минуты), по шайбе забили Брэндон Козун (26), Артем Демков (29) и Егор Шарангович (40). У соперника результативные броски были записаны на счет Антона Сагадеева (40), Романа Старченко (41), Никиты Михайлиса (55) и Даррена Дица (58).

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Барыс» в гостях встретится против ЦСКА. Обе встречи состоятся 7 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:4 ОТ (0:0, 4:1, 0:3, 1:0)
Голы: Козун, 25:06 — 1:0. Клинкхаммер, 26:22 2:0. Демков, 28:29 3:0. Сагадеев, 39:12 3:1. Шарангович, 39:58 4:1. Старченко, 40:33 4:2. Михайлис, 54:09 4:3. Диц, 57:29 4:4. Клинкхаммер, 60:30 5:4.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Битые Toyota сбываются на вторичном рынкеToyota Land Cruiser Prado 2021 цена и новые технологииЗащитник ЦСКА стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Томи Ламса: Мы понимали, что «Северсталь» будет действовать агрессивно
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу команды над «Северсталью» (4:1).
05.09.2020 21:21
Хоккей
«Авангард» в Балашихе переиграл московское «Динамо» (видео)
Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над московским «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
05.09.2020 20:23
Хоккей
Минское «Динамо» дожало «Барыс» в овертайме
В основное время казахстанский клуб отыгрался со счета 1:4, но не смог одержать победу.
05.09.2020 19:54
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Салават Юлаев» в гостях одержал победу над «Северсталью» (видео)
Хоккеисты «Салавата Юлаева» взяли верх над «Северсталью» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
05.09.2020 19:37
Хоккей
«Торпедо» дома обыграло «Сибирь»
Нижегородское «Торпедо» оказалось сильнее «Сибири» (4:3) в матче Континентальной хоккейной лиги.
05.09.2020 19:33
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Локомотив» на своем льду обыграл «Амур», одержав вторую победу на старте сезона (видео)
Хоккеисты «Локомотива» одержали победу над «Амуром» в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
05.09.2020 19:22
Хоккей
«Йокерит» одержал волевую победу над рижским «Динамо» (видео)
Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над рижским «Динамо» в выездном матче чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
05.09.2020 19:20
Хоккей
Олег Знарок: В матче с «Автомобилистом» было много моментов, которые «Спартак» должен был забивать
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».
05.09.2020 18:11
Хоккей
Шайба Мамкина принесла «Автомобилисту» победу над «Спартаком»
Хоккеисты «Автомобилиста» минимально обыграли «Спартак» (1:0) в матче Континентальной хоккейной лиги.
05.09.2020 17:25
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Это больно». Тренер «Колорадо» высказался после вылета с Кубка Стэнли
Его команда уступила в серии со счетом 3-4.
05.09.2020 09:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика