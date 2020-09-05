Минское «Динамо» дожало «Барыс» в овертайме

Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Барысом» (5:4 ОТ) в матче Континентальной хоккейной лиги.

За белорусский клуб дублем отметился Роб Клинкхаммер (27-я и 61-я минуты), по шайбе забили Брэндон Козун (26), Артем Демков (29) и Егор Шарангович (40). У соперника результативные броски были записаны на счет Антона Сагадеева (40), Романа Старченко (41), Никиты Михайлиса (55) и Даррена Дица (58).

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Барыс» в гостях встретится против ЦСКА. Обе встречи состоятся 7 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:4 ОТ (0:0, 4:1, 0:3, 1:0)

Голы: Козун, 25:06 — 1:0. Клинкхаммер, 26:22 — 2:0. Демков, 28:29 — 3:0. Сагадеев, 39:12 — 3:1. Шарангович, 39:58 — 4:1. Старченко, 40:33 — 4:2. Михайлис, 54:09 — 4:3. Диц, 57:29 — 4:4. Клинкхаммер, 60:30 — 5:4.