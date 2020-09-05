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05 сентября 21:21

Томи Ламса: Мы понимали, что «Северсталь» будет действовать агрессивно

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу команды над «Северсталью» (4:1).

- Мы знали, что здесь непростое место для игры. У нас был определенный план, который мы старались воплотить в жизнь. После того, как счет стал два-ноль это нам придало уверенности, мы стали понимать, что можем забрать игру. Что касается игрового плана, мы понимали, что «Северсталь» будет действовать агрессивно, что мы будем под прессингом. Когда мы находились под давлением наши защитники действовали достаточно правильно. Это позволило нашим нападающим убегать в контратаки: три в один, два в один. Плюс мы использовали длинные передачи, - приводит слова специалиста пресс-служба уфимской команды.

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет против минского «Динамо».

источник: ХК «Салават Юлаев»
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