Якуб Коварж: Моя команда сделала все, чтобы я сегодня смог завершить игру с «нулем»

– «Спартак» очень силен в нападении. Любой команде против них придется тяжело. Поэтому мы очень рады этой победе. Тем более, с «нулем». Команда сыграла сегодня здорово, особенно в средней зоне. Ребята все сделали для того, чтобы мне было комфортно, поэтому получилось сохранить победный результат, – цитирует Коваржа пресс-служба КХЛ.

Отметим, что 32-летний чех в игре с красно-белыми оформил шатаут, отразив все 24 броска по своим воротам. Победу екатеринбургскому клубу принес защитник Михаил Мамкин (24-я минута).

«Автомобилист» одержал вторую победу в сезоне и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Следующим соперником команды станет «Куньлунь».