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06 сентября 06:46
автор: Артур Гичунцев

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» и вышли в финал Восточной конференции (видео)

Встреча прошла в Торонто (Канада).

Седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Филадельфия» – «Айлендерс» завершился в пользу «островитян» – 4:0.

В их составе отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье. Российский вратарь Семен Варламов остался в запасе, а его место занял Томас Грайсс.

Защитник «летчиков» Иван Проворов отыграл 24 минуты и завершил поединок с показателем полезности «-3».

Таким образом, «Айлендерс» выиграли серию со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда сыграет с «Тампой-Бэй».

НХЛ. Плей-офф

Второй раунд

Седьмой матч

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Мейфилд (Тэйвз, Эберле), 09:27 – 0:1; Грин (Брассар, Нельсон), 13:12 – 0:2; Нельсон (Бейли, Пулок), 31:26 – 0:3; Бовиллье (Нельсон, Бейли), 53:42 – 0:4

Счет в серии: 3-4

источник: «Советский спорт»
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