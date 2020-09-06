«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» и вышли в финал Восточной конференции (видео)

Седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Филадельфия» – «Айлендерс» завершился в пользу «островитян» – 4:0.

В их составе отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье. Российский вратарь Семен Варламов остался в запасе, а его место занял Томас Грайсс.

Защитник «летчиков» Иван Проворов отыграл 24 минуты и завершил поединок с показателем полезности «-3».

Таким образом, «Айлендерс» выиграли серию со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда сыграет с «Тампой-Бэй».

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