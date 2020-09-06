Барри Троц: Варламов провел много матчей, я предпочел поставить более свежего Грайсса

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц объяснил, почему голкипер Семен Варламов пропустил решающий матч с «Филадельфией» (4:0).

«Варламов провел уже много матчей, причем два последних дошли до овертайма, поэтому я предпочел поставить более свежего Грайсса. У нас два отличных вратаря, и мы можем выбирать любого, у кого в данный момент идет игра. Посмотрим, что будет дальше», – сказал специалист пресс-службе НХЛ.

Добавим, что «Айлендерс» выиграли серию со счетом 4-3. В финале конференции «островитяне» сыграют против «Тампы-Бэй».