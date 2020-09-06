Главный тренер «Филадельфии»: «Айлендерс» провели со всех сторон классный матч

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо не скрывал разочарования после поражения от «Айлендерс» в седьмом матче серии (0:4).

«Первые шесть минут мы провели с полной самоотдачей, разыгрывали комбинации, держали шайбу в их зоне. А потом они забили первый гол, и мы перестали играть в такой хоккей.

Стоит отдать сопернику должное, «Айлендерс» провели со всех сторон классный матч: в единоборствах, действиях с шайбой, обороне. Но мы находились в одной победе от финальной четверки, так что сейчас, конечно, мое разочарование очень велико», — цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.

Напомним, благодаря этой победе «Островитяне» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в финал плей-офф Восточной конференции.

Таким образом, на Востоке за выход в финал Кубка Стэнли сыграют «Тампа» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева и «Айлендерс» Семена Варламова.