Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Александр Кадейкин признан лучшим игроком субботы в КХЛ.
4-й дубль в карьере уфимца Александра Кадейкина принес ему 30% голосов болельщиков в ВК и звание лучшего игрока субботы в КХЛ! pic.twitter.com/sQR35cQAxB— КХЛ (@khl) September 6, 2020
В гостевом матче против «Северстали» форвард оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 4:1.
Напомним, в двух стартовых встречах нового сезона «Салават» одержал две победы и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.