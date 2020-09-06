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06 сентября 12:46
автор: Юрий Нечаев

Кадейкин признан лучшим игроком субботы в КХЛ

Хоккеист набрал 30% голосов болельщиков.

Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Александр Кадейкин признан лучшим игроком субботы в КХЛ.

В гостевом матче против «Северстали» форвард оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 4:1.

Напомним, в двух стартовых встречах нового сезона «Салават» одержал две победы и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

7 сентября уфимцы сыграют в гостях против минского «Динамо».

источник: КХЛ
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