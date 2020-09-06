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06 сентября 13:43
автор: Юрий Нечаев

Новый генменеджер «Флориды»: Не думаю, что у нас с Бобровским есть какие-то претензии друг к другу

Функционер и голкипер вместе работали в «Коламбусе».

Новый генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито поделился мнением о российском вратаре команды Сергее Бобровском.

«Не думаю, что у нас с Сергеем есть какие-то претензии друг к другу. Если люди хотят выйти на рынок свободных агентов, то это их право.

Я могу искренне сказать, что Бобровский — самый работящий парень, которого я видел. Когда видишь, как он работает над собой, то тебе самому становится стыдно. Он невероятно готовится и работает над деталями. Он выигрывал «Везину» и все еще предельно профессионален в своем отношении к делу», — цитирует Зито The Athletic.

Напомним, с 2012 года Бобровский выступал за «Коламбус». В 2019 году он в качестве свободного агента покинул «Блю Джекетс», где в это время работал Зито, и перешел во «Флориду».

Добавим, что в текущем сезоне «Пантерз» завершили борьбу за Кубок Стэнли на этапе квалификационного раунда плей-офф, проиграв серию «Айлендерс» со счетом 1-3.

источник: The Athletic
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Новый генменеджер «Флориды»: Не думаю, что у нас с Бобровским есть какие-то претензии друг к другу
Функционер и голкипер вместе работали в «Коламбусе».
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