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06 сентября 14:19
автор: Юрий Нечаев

НХЛ может допустить семьи игроков в «пузырь» перед финалами конференций

Первые матчи серий будут сыграны 7 и 8 сентября.

Родственники игроков канадского происхождения смогут навестить хоккеистов в «пузыре» перед финалами конференций Кубка Стэнли.

Об этом АР сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. Он также отметил, что Лига работает над тем, чтобы такую возможность получили и родственники, не имеющие канадского гражданства.

Все члены семей перед посещением карантинных зон должны будут пройти тестирование на коронавирус.

Напомним, матчи плей-офф НХЛ проходят в Торонто и Эдмонтоне.

На Востоке за выход в финал Кубка Стэнли сыграют «Тампа» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева и «Айлендерс» Семена Варламова.

На Западе состоится противостояние «Вегаса» и «Далласа», в составе которого выступают россияне Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин.

источник: AP
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НХЛ может допустить семьи игроков в «пузырь» перед финалами конференций
Первые матчи серий будут сыграны 7 и 8 сентября.
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