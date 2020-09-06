НХЛ может допустить семьи игроков в «пузырь» перед финалами конференций

Родственники игроков канадского происхождения смогут навестить хоккеистов в «пузыре» перед финалами конференций Кубка Стэнли.

Об этом АР сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. Он также отметил, что Лига работает над тем, чтобы такую возможность получили и родственники, не имеющие канадского гражданства.

Все члены семей перед посещением карантинных зон должны будут пройти тестирование на коронавирус.

Напомним, матчи плей-офф НХЛ проходят в Торонто и Эдмонтоне.

На Востоке за выход в финал Кубка Стэнли сыграют «Тампа» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева и «Айлендерс» Семена Варламова.