«Витязь» не смог победить «Нефтехимик», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

В составе хозяев шайбы забросили Роман Граборенко (12-я минута), Отсо Рантакари (13), Алексей Волгин (18) и Александр Кучерявенко (59). Соперник ответил результативными бросками Маттиаса Теденбю (31), Федора Малыхина (51) и Александра Семина (58).
Таким образом, «Нефтехимик» одержал свою первую победу в чемпионате, а «Витязь» потерпел первое поражение.
Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – нижнекамцы сыграют с «Йокеритом», а «Витязь» встретится с рижским «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Витязь» (Подольск) – 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)
Голы: Граборенко (Буцаев), 11:19 – 1:0. Рантакари (Шиксатдаров, Шарифьянов бол.),12:59 – 2:0. Волгин (Порядин, Пузанов бол.), 17:03 – 3:0. Теденбю (Дэнфорт, Хультстрем бол.), 30:25 – 3:1. Малыхин (Лугин), 50:44 – 3:2. Семин (Дэнфорт, Теденбю бол.), 57:39 – 3:3. Кучерявенко (Порядин, Бикмуллин), 58:50 – 4:3.