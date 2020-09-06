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06 сентября 17:01
автор: Владислав Корегин

«Витязь» не смог победить «Нефтехимик», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли «Витязь» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Роман Граборенко (12-я минута), Отсо Рантакари (13), Алексей Волгин (18) и Александр Кучерявенко (59). Соперник ответил результативными бросками Маттиаса Теденбю (31), Федора Малыхина (51) и Александра Семина (58).

Таким образом, «Нефтехимик» одержал свою первую победу в чемпионате, а «Витязь» потерпел первое поражение.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – нижнекамцы сыграют с «Йокеритом», а «Витязь» встретится с рижским «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Витязь» (Подольск) – 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)
Голы: Граборенко (Буцаев), 11:19 – 1:0. Рантакари (Шиксатдаров, Шарифьянов бол.),12:59 2:0. Волгин (Порядин, Пузанов бол.), 17:03 3:0. Теденбю (Дэнфорт, Хультстрем бол.), 30:25 3:1. Малыхин (Лугин), 50:44 3:2. Семин (Дэнфорт, Теденбю бол.), 57:39 – 3:3. Кучерявенко (Порядин, Бикмуллин), 58:50 – 4:3.

источник: «Советский спорт»
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