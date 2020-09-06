«Витязь» не смог победить «Нефтехимик», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

Боб Хартли: У Шумакова были взлеты и падения, но сейчас он нацелен не только на то, чтобы забивать

Главный тренер «Авангарда» после победы в матче с «Динамо» (2:1) оценил игру нападающего омской команды Сергея Шумакова.