«Трактор» дома не испытал проблем с «Куньлунем»

Отметим, что хозяева забили по шайбе в каждом из периодов. Авторами голов стали Сергей Калинин (13-я минута), Антон Лазарев (26) и Виталий Кравцов (44). Соперник ответил лишь в самой концовке встречи – результативный бросок на счету Ивана Николишина (60).

«Трактор» одержал первую победу в новом сезоне, а «Куньлунь» дважды уступил на старте чемпионата.

В следующем матче челябинцы сыграют дома с «Сочи», а пекинский клуб отправится в гости к «Автомобилисту». Обе встречи состоятся 8 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Куньлунь» (Пекин) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Калинин (Пилут, Бывальцев бол.), 12:17 – 1:0. Лазарев (Евенко), 25:34 – 2:0. Кравцов (Бывальцев, Манухов), 43:50 – 3:0. Николишин (Педан бол.), 59:59 – 3:1.