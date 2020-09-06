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06 сентября 19:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Ак Барс» в овартайме обыграл СКА на своей площадке

В трех встречах казанская команда набрала четыре очка.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) ОТ.

На 27-й минуте счет открыл Станислав Галимов, а на 51-й канадской нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье увеличил перевес казанской команды до двух шайб.

Спустя 45 секунд после гола Кормье форвард СКА Андрей Кузьменко «размочил» счет, а за 28 секунд до конца третьего периода Антон Бурдасов метким броском в большинстве перевел матч в овертайм.

Тем не менее, на первой минуте дополнительного времени хозяева организовали победное взятие ворот. Шайбу в ворота СКА направил канадец Найджел Доус.

«Ак Барс» в трех первых матчах одержал две победы при одном поражении и набрал четыре очка.

СКА в своей второй игре в регулярном чемпионате потерпел первое поражение. 4 сентября команда из Санкт-Петербурга обыграла на выезде «Нефтехимик». У армейцев три очка.

8 сентября СКА встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

9 сентября «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) ОТ

Голы: Галиев (А.Галимов, Воронков), 26:48 – 1:0. Кормье (Лукоянов, Зарпипов), 50:26 – 2:0. Кузьменко (Бенгтссон, Э.Галимов), 51:11 – 2:1. Бурасов (Кемппайнен, Вей), 59:32 – 2:2 (6 на 4). Доус (Да Коста), 60:58 – 3:2.

Вратари: Билялов – Самонов (0:00-58:45, 59:32-60:58).

Броски по воротам: 30:31

источник: «Советский спорт»
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«Ак Барс» в овартайме обыграл СКА на своей площадке
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