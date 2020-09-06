«Ак Барс» в овартайме обыграл СКА на своей площадке

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) ОТ.

На 27-й минуте счет открыл Станислав Галимов, а на 51-й канадской нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье увеличил перевес казанской команды до двух шайб.

Спустя 45 секунд после гола Кормье форвард СКА Андрей Кузьменко «размочил» счет, а за 28 секунд до конца третьего периода Антон Бурдасов метким броском в большинстве перевел матч в овертайм.

Тем не менее, на первой минуте дополнительного времени хозяева организовали победное взятие ворот. Шайбу в ворота СКА направил канадец Найджел Доус.

«Ак Барс» в трех первых матчах одержал две победы при одном поражении и набрал четыре очка.