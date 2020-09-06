Валерий Брагин: СКА нужно убирать из игры необязательные потери

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – СКА (3:2 в овертайме) главный тренер армейцев из Санкт-Петербурга Валерий Брагин пообщался с журналистами.

«Хороший матч, обоюдоострый, – цитирует пресс-конференцию Брагина «РИА Новости». – «Ак Барс» агрессивно играл, мы постарались сыграть так же. В таких матчах цена ошибок очень велика. Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Все ошибки привели к голам в наши ворота. Нужно убирать необязательные потери. В каких-то моментах хладнокровия не хватает, в каких-то – силовых усилий».

В двух стартовых матчах СКА набрал три очка. 4 сентября команда обыграла на выезде «Нефтехимик» (2:1), а 8 сентября сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».