«Даллас» обыграл «Вегас» в первом матче серии, Худобин отразил все 25 бросков (видео)

«Даллас» обыграл «Вегас» в первом матче финальной серии Западной конференции НХЛ со счетом 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде забросил Йон Клингберг. Одним из главных героев встречи стал Антон Худобин. Голкипер «Старз» отразил все 25 бросков по своим воротам.

Нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Следующий матч команды проведут в ночь на 9 сентября.

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