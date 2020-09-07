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07 сентября 06:05
автор: Юрий Нечаев

«Даллас» обыграл «Вегас» в первом матче серии, Худобин отразил все 25 бросков (видео)

Встреча прошла в Эдмонтоне.

«Даллас» обыграл «Вегас» в первом матче финальной серии Западной конференции НХЛ со счетом 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде забросил Йон Клингберг. Одним из главных героев встречи стал Антон Худобин. Голкипер «Старз» отразил все 25 бросков по своим воротам.

Нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Следующий матч команды проведут в ночь на 9 сентября.

НХЛ
Плей-офф
Финал Западной конференции

«Вегас» — «Даллас» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Клингберг, 2:36.

источник: «Советский спорт»
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