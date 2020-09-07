Худобин - после победы над «Вегасом»: Это невероятно, когда ребята блокируют броски, получают синяки

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин после победы над «Вегасом» в первом матче финальной серии Западной конференции (1:0) рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по команде.

«Когда ребята перед тобой блокируют броски, получают синяки, ложатся под шайбу… Это просто невероятно. Я получаю удовольствие от общения с парнями. Мне нравятся тренировки, матчи.

Даже если я не играю, то стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Если я не играю, то, конечно, думаю об этом. Но быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Вегас» со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Йон Клингберг. Худобин отразил все 25 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Следующий матч команды проведут в ночь на 9 сентября.