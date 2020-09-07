Кучеров сыграет в финале Восточной конференции против «Айлендерс»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров восстановился после травмы и поможет своей команде в первом матче серии финала Восточной конференции против «Айлендерс».

Об этом сообщает сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера.

Напомним, в регулярном чемпионате россиянин набрал 85 (33+52) очков и стал лучшим бомбардиром команды.

В пятом матче серии против «Бостона» защитник «брюинз» Здено Хара ударил Кучерова клюшкой по лицу. После этого инцидента россиянин на льду не появлялся.

Первый матч серии «Тампа» - «Айлендерс» будет сыгран 8 сентября.