Главный тренер «Далласа»: Худобин - прекрасный человек и выдающийся спортсмен

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о вратаре команды Антоне Худобине.

«Добби — прекрасный человек, которого все обожают в раздевалке, и выдающийся спортсмен. Как только судья впервые вбрасывает шайбу, Худобин готов к сражению. И ребята, видя его страсть, с желанием бьются за своего вратаря», — цитирует специалиста сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Вегас» в первом матче серии финала Западной конференции со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Йон Клингберг.

Худобин отразил все 25 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Следующий матч команды проведут в ночь на 9 сентября.