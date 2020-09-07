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07 сентября 10:26
автор: Юрий Нечаев

Защитник «Далласа»: Худобин превосходно играл в самые тяжелые моменты матча с «Вегасом»

В Эдмонтоне стартовала финальная серия Западной конференции.

Защитник «Далласа» Йон Клингберг высоко оценил игру российского вратаря Антона Худобина в первом матче серии против «Вегаса».

«Нам не очень удался только третий период. Но в самые тяжелые моменты превосходно играл Добби. Он провел отличный матч, вдохнул в нас жизнь. Вот мы и выстояли в концовке, сумели повести в серии», - цитирует Клингберга сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Даллас» обыграл «Вегас» в первом матче серии финала Западной конференции со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Клингберг.

Худобин отразил все 25 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Старз». Следующий матч команды проведут в ночь на 9 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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