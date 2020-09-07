КХЛ назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата

КХЛ назвала имена лучших хоккеистов по итогам первой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем стал Якуб Коварж из «Автомобилиста». В двух стартовых матчах чемпионата голкипер пропустил лишь одну шайбу и помог своей команде одержать две победы. Коварж отразил 98,41% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,50.

Даррен Диц (»Барыс») признан лучшим защитником. Игрок забросил две шайбы в двух матчах, а гол в ворота рижского «Динамо» стал победным.

Лучшим нападающим назван Магнус Пяярви-Свенссон («Локомотив»). В активе форварда 4 (2+2) набранных очка в двух матчах. В ворота «Спартака» нападающий забросил победную шайбу.

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков стал лучшим новичком. 21-летний хоккеист забросил шайбу в своем дебютном матче в КХЛ. Саморуков завершил неделю с показателем полезности +2.