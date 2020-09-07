Сергей Ласьков: Мозякин сам скажет, готов или нет, и сачковать не будет

- Мы хотели, чтобы он был готов к первым выездным матчам. У Сергея старое заболевание, кросс он бежит без проблем, на льду работает по 40 минут. Он сам скажет, готов или нет, и сачковать не будет, - приводит слова Ласькова ТАСС.

Напомним, что 40-летний нападающий пропустил первые два матча команды в новом сезоне КХЛ.

Добавим, что Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Нападающий дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В минувшем сезоне форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.