Вадим Шипачев: В матче со «Спартаком» надо выходить и побеждать

Сергей Ласьков: Мозякин сам скажет, готов или нет, и сачковать не будет

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что в клубе хотели, чтобы форвард Сергей Мозякин был готов к первым выездным матчам команды.