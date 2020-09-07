Вадим Шипачев: В матче со «Спартаком» надо выходить и побеждать

- Календарь такой, что мы в сентябре три раза со «Спартаком» сыграем. Значит, надо выходить и побеждать. Исходим из того, что есть. Какое впечатление произвел «Спартак» на Кубке мэра Москвы? Хорошая команда. Почему мы там уступили? Если ты не забиваешь голы, это сделает твой соперник. А мы тогда очень много своих моментов не реализовали. Да и в обороне ошибки допускали, вот «Спартак» нас и наказал. Но мы все свои промахи уже разобрали. В регулярке будет совершенно другой матч, - приводит слова Шипачева пресс-служба «Динамо».
Добавим, что первый домашний матч «Динамо» проведет 7 августа. Соперником бело-голубых станет «Спартак».
источник: ХК «Динамо» (Москва)