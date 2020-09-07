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07 сентября 21:14
автор: Владислав Корегин

«Сибирь» в гостях уступил «Северстали» и потерпел третье поражение кряду

Хоккеисты «Сибири» проиграли «Северстали» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбами отметились Владислав Кодола (7-я минута) и Индржих Абдул (41). Соперник ответил результативным броском Юрки Йокипакки (27).

Череповецкий клуб одержал вторую победу в новом сезоне КХЛ. Новосибирцы потерпели уже третье поражение кряду.

В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с «Витязем», а «Сибирь» дома примет ЦСКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кодола (Петунин, Е.Морозов бол.), 06:44 – 1:0. Йокипакка (Романцев, Миловзоров бол.), 26:10 – 1:1. Абдул (Провольнев, Лишка), 40:31 – 2:1.

источник: «Советский спорт»
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