«Сибирь» в гостях уступил «Северстали» и потерпел третье поражение кряду

В составе победителей шайбами отметились Владислав Кодола (7-я минута) и Индржих Абдул (41). Соперник ответил результативным броском Юрки Йокипакки (27).
Череповецкий клуб одержал вторую победу в новом сезоне КХЛ. Новосибирцы потерпели уже третье поражение кряду.
В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с «Витязем», а «Сибирь» дома примет ЦСКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кодола (Петунин, Е.Морозов бол.), 06:44 – 1:0. Йокипакка (Романцев, Миловзоров бол.), 26:10 – 1:1. Абдул (Провольнев, Лишка), 40:31 – 2:1.