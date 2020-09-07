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07 сентября 21:21

«Спартак» одержал волевую победу над московским «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Спартака» переиграли «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе бело-голубых заброшенной шайбой отметился Владислав Ефремов (32-я минута), у красно-белых точными бросками отличились Дмитрий Вишневский (46), Йори Лехтеря (52) и Лукаш Радил (60).

В следующем матче «Динамо» на своем льду сыграет против «Локомотива», а «Спартак» дома встретится с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» - «Спартак» - 1:3 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Ефремов (Алексеев, Зайцев), 31:12 - 1:0. Вишневский (Никонцев, Юньков, мен.), 45:52 1:1. Лехтеря (Бакош, Юсе, бол.), 51:01 - 1:2. Радил (Рылов, п.в.), 59:50 - 1:3.

Вратари: Бочаров – Беспалов.
Броски: 28 – 25.
Штраф: 15 – 19.

источник: «Советский спорт»
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