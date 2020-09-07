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07 сентября 21:32
автор: Владислав Корегин

«Салават Юлаев» победил минское «Динамо», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:2

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой уфимской команды со счетом 4:3.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Маркус Гранлунд, отличившийся дублем (11-я и 30-я минуты). Также в составе уфимцев по шайбе забросили Петр Хохряков (17) и Михаил Воробьев (40).

Белорусский клуб ответил голами Алексея Протаса (7), Шэйна Принса (8) и Артема Демкова (50).

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал победы во всех трех матчах нового сезона, а «Динамо» потерпело первое поражение.

В следующем матче уфимцы отправятся в гости к «Спартаку», а минчане дома встретятся с «Ак Барсом». Обе игры состоятся 9 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Голы: Протас (Альмквист бол.), 06:18 – 1:0. Принс (Паре, Шарангович), 07:59 – 2:0. Гранлунд (Хартикайнен, Мухамадуллин), 10:21 – 2:1. Хохряков, 16:15 – 2:2. Гранлунд (Хартикайнен, Бирюков), 29:32 – 2:3. Воробьев (Кугрышев, Кадейкин бол.), 39:23 – 2:4. Демков (Спунер, Менелл бол.), 49:11 – 3:4

источник: «Советский спорт»
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