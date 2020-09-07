«Салават Юлаев» победил минское «Динамо», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:2

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Маркус Гранлунд, отличившийся дублем (11-я и 30-я минуты). Также в составе уфимцев по шайбе забросили Петр Хохряков (17) и Михаил Воробьев (40).

Белорусский клуб ответил голами Алексея Протаса (7), Шэйна Принса (8) и Артема Демкова (50).

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал победы во всех трех матчах нового сезона, а «Динамо» потерпело первое поражение.

В следующем матче уфимцы отправятся в гости к «Спартаку», а минчане дома встретятся с «Ак Барсом». Обе игры состоятся 9 сентября.

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