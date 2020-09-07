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07 сентября 21:57
автор: Владислав Корегин

«Авангард» дома разгромил «Амур»

Хоккеисты «Авангарда» одержали уверенную победу над «Амуром» (8:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе омичей шайбы забросили Рид Буше (11-я минута), Павел Дедунов (21), Оливер Каски (31), Сергей Шумаков (33, 36), Сергей Толчинский (35), Иржи Секач (49) и Вилле Покка (54). Соперник ответил лишь дважды – голы записаны на Владислава Ушенина (19) и Александра Горшкова (38).

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу кряду в новом сезоне, а хабаровский клуб уступил во всех трех матчах.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях против магнитогорского «Металлурга» – «Амур» сыграет с ними 9 сентября, а омский клуб – 11 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 8:2 (1:1, 5:1, 2:0)
Голы: Буше (Секач), 10:12 – 1:0. Вл.Ушенин (Горшков, Вяч.Ушенин бол.), 18:51 – 1:1. Дедунов (Стась), 20:26 – 2:1. Каски (Буше бол.), 30:24 – 3:1. Шумаков (Зернов бол.), 32:31 – 4:1. Толчинский (Хохлачев), 34:51 – 5:1. Шумаков (Семенов), 35:33 – 6:1. Горшков (Вяч.Ушенин), 37:14 – 6:2. Секач (Найт), 48:32 – 7:2. Вилле (Шумаков, Семенов), 53:22 – 8:2.

источник: «Советский спорт»
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