ЦСКА на своем льду обыграл «Барыс» (видео)

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (8-я минута), Андрей Светлаков (11) и Антон Слепышев (37), у казахстанской команды точным броском отличился Никита Михайлис (17).
В следующем матче ЦСКА навыезде сыграет против «Сибири», а «Барыс» дома встретится с «Куньлунем».
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ЦСКА - «Барыс» - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Голы: Мамин (Окулов), 07:58 - 1:0. Светлаков (Лайпсик), 10:32 - 2:0. Михайлис (Валк, Сведберг), 16:27 - 2:1. Слепышев (Робинсон, Голдобин, бол.), 36:12 - 3:1.