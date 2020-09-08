«Тампа» разгромила «Айлендерс», Кучеров оформил ассистентский покер

Первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» – «Айлендерс» завершился в пользу «молний» – 8:2.

В составе победителей по дублю оформили Брейден Пойнт и Янни Гурди. Также отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Ондржей Палат и Никита Кучеров. При этом российский форвард отдал четыре голевых паса. Два гола «островитян» на счету Джордана Эберле и Ника Ледди.

Таким образом, «Лайтнинг» повели в серии – 1-0. Следующий матч команды проведут 10 сентября. Он начнется 03.00 мск.

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