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08 сентября 06:14
автор: Артур Гичунцев

«Тампа» разгромила «Айлендерс», Кучеров оформил ассистентский покер

Голкипер «островитян» Семен Варламов остался в запасе.

Первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» – «Айлендерс» завершился в пользу «молний» – 8:2.

В составе победителей по дублю оформили Брейден Пойнт и Янни Гурди. Также отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Ондржей Палат и Никита Кучеров. При этом российский форвард отдал четыре голевых паса. Два гола «островитян» на счету Джордана Эберле и Ника Ледди.

Таким образом, «Лайтнинг» повели в серии – 1-0. Следующий матч команды проведут 10 сентября. Он начнется 03.00 мск.

НХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. Финал

Первый матч

«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» – 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Голы: Пойнт (Коулман, Шенн), 01:14 – 1:0; Эберле (Ли, Барзал), 04:33 – 1:1; Хедман (Пойнт, Кучеров), 08:12 – 2:1; Макдона (Кучеров, Сергачев), 10:46 – 3:1; Гурд (Марун, Шаттенкирк), 24:03 – 4:1; Пойнт (Хедман, Кучеров), 33:18 – 5:1; Кучеров (Пойнт, Шаттенкирк), 45:51 – 6:1; Ледди (Ли, Эберле), 48:46 – 6:2; Палат (Пойнт, Кучеров), 49:31 – 7:2; Гурд (Шаттенкирк, Хедман), 53:15 – 8:2

Счет в серии: 1-0

источник: «Советский спорт»
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