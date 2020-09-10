Павел Буре: Айлендерс» не сдадутся просто так. Будет еще интересная борьба

Экс-форвард «Ванкувера» Павел Буре высказался о серии «Тампы-Бэй» и «Нью-Йорк Айлендерс» в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

«В этом сезоне «Тампа» играет очень здорово. Но и «Айлендерс» – непростая команда. Не думаю, что они сдадутся просто так. Будет еще интересная борьба, которую мы все увидим.

Во втором матче «Айлендерс» играли неплохо, но Никита Кучеров забил за семь секунд до конца. «Тампе» чуть повезло, поэтому «Айлендерс» и дальше будут действовать в том же ключе», – цитирует Буре газета «Известия».

Добавим, что третий матч команды проведут в субботу, 12 сентября. Он начнется в 03.00 мск.