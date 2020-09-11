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11 сентября 06:34
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Радулова в овертайме помог «Далласу» обыграть «Вегас» и выйти вперед в серии

Четвертый матч состоится в ночь с 12 на 13 сентября.

Третья игра финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ «Даллас Старз» – «Вегас Голден Найтс» завершилась с результатом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Победитель был определен в овертайме. Счет в серии 2-1 в пользу «Далласа».

По ходу основного времени «Даллас» дважды вел в счете, но «золотые рыцари» дважды восстановили равновесие. У «Старз» отличился Джейми Олексяк (за 17 секунд до второго перерыва) и Джейми Бенн (на 48-й минуте), а у «Вегаса» – Ши Теодор (44-я) и Алекс Так (53-я).

Победную шайбу «Далласа» на 31-й секунде овертайма забросил после передачи Джо Павелски российский нападающий Александр Радулов.

Ворота «Старз» защищал Антон Худобин, которого признали первой звездой матча. Голкипер парировал 38 бросков хоккеистов «Голден Найтс» из 40.

Еще один российский игрок «Далласа» нападающий Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Западной конференции

«Даллас Старз» – «Вегас Голден Найтс» – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) ОТ.

Голы: Олексяк (Хейсканен, Комо), 39:43 – 1:0. Шеодор (Стоун, Маршессо), 43:49 – 1:1. Бенн (Сегин, Хэнли), 47:34 – 2:1. Так (Карлссон), 52:46 – 2:2. Радулов (Павелски, Бенн), 60:31 – 3:2.

Вратари: Худобин – Ленер

Броски по воротам: 23 – 40

источник: «Советский спорт»
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