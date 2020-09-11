Матч «Динамо» (Рига) – «Нефтехимик» перенесен из-за подозрения на коронавирус у нижнекамцев

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги объявил о переносе матча регулярного чемпионата «Динамо» (Рига) – «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Вот, что сказано в официальном заявлении лиги:

«По прилету в Ригу хоккеисты «Нефтехимика» прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2. У семи игроков выявлены первично положительные результаты.

Команда «Нефтехимик» вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG.

Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды».