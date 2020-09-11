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11 сентября 07:59
автор: Виктор Шарафудинов

Кутюрье из «Филадельфии» признан лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ

Лига продолжает объявлять обладателей индивидуальных призов по итогам регулярного чемпионата.

Официальный сайт НХЛ сообщает, что канадский нападающий клуба «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье стал обладателем «Селки Трофи» как лучший форвард оборонительного плана.

По итогам регулярного чемпионата 27-летний Кутюрье стал лидером лиги по проценту выигранных вбрасываний (59,6%, минимум 750 попыток) и занял третье место по проценту выигранных вбрасываний в своей зоне (59,5%). Он занял первое место среди форвардов «Флайерз» по среднему игровому времени (19:50) и общему времени в меньшинстве (140:29).

В 69 матчах регулярного сезона центрфорвард набрал 59 (22+37) очков при показателе полезности плюс-21, чем помог «Флайерз» (41-21-7) выйти в плей-офф.

«Филадельфия» заняла первое место по итогам кругового турнира квалификации Кубка Стэнли и получила первый посев на Востоке. В первом раунде «Флайерз» прошли «Монреаль» (4-2), но в полуфинале Восточной конференции уступили «Нью-Йорк Айлендерс» в семи матчах (3-4).

В 2019 году обладателем «Селки Трофи» стал Райан О’Райли из «Сент-Луис Блюз».

В прошлом эту награду присуждали и двум российским хоккеистам, выступавшим за «Детройт Ред Уингз». Сергей Федоров был признан лучшим оборонительным форвардом в 1996 году, а Павел Дацюк получал приз трижды подряд с 2008 по 2010 годы.

источник: NHL (НХЛ)
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