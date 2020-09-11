Кутюрье из «Филадельфии» признан лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ

Официальный сайт НХЛ сообщает, что канадский нападающий клуба «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье стал обладателем «Селки Трофи» как лучший форвард оборонительного плана.

По итогам регулярного чемпионата 27-летний Кутюрье стал лидером лиги по проценту выигранных вбрасываний (59,6%, минимум 750 попыток) и занял третье место по проценту выигранных вбрасываний в своей зоне (59,5%). Он занял первое место среди форвардов «Флайерз» по среднему игровому времени (19:50) и общему времени в меньшинстве (140:29).

В 69 матчах регулярного сезона центрфорвард набрал 59 (22+37) очков при показателе полезности плюс-21, чем помог «Флайерз» (41-21-7) выйти в плей-офф.

«Филадельфия» заняла первое место по итогам кругового турнира квалификации Кубка Стэнли и получила первый посев на Востоке. В первом раунде «Флайерз» прошли «Монреаль» (4-2), но в полуфинале Восточной конференции уступили «Нью-Йорк Айлендерс» в семи матчах (3-4).

В 2019 году обладателем «Селки Трофи» стал Райан О’Райли из «Сент-Луис Блюз».