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11 сентября 19:32
автор: Владислав Корегин

Дубль Мэйсека не помог «Автомобилисту» дома победить «Торпедо»

Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Автомобилист» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В основное время за хозяев дублем отметился Брукс Мэйсек (5-я и 40-я минуты), еще одну шайбу забросил Алексей Макеев (15). Соперник ответил результативными бросками Даниила Ильина (11), Джастина Клуса (29) и Криса Уайдмэна (30).

Победу гостям в серии буллитов принес Михаил Варнаков.

Екатеринбургский клуб потерпел первое поражение в новом сезоне при трех победах. Нижегородцы по два раза выиграли и проиграли.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – «Автомобилист» сыграет с «Нефтехимиком», а «Торпедо» встретится с магнитогорским «Металлургом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Мэйсек (Секстон, Холланд), 04:38 - 1:0. Ильин (Орлов, Марин), 10:52 - 1:1. Макеев (Дацюк), 14:25 - 2:1. Клус (Варнаков), 28:11 - 2:2. Уайдмен, 29:55 - 2:3. Мэйсек (Арзамасцев), 39:36 - 3:3.

источник: «Советский спорт»
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