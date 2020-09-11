Дубль Мэйсека не помог «Автомобилисту» дома победить «Торпедо»

В основное время за хозяев дублем отметился Брукс Мэйсек (5-я и 40-я минуты), еще одну шайбу забросил Алексей Макеев (15). Соперник ответил результативными бросками Даниила Ильина (11), Джастина Клуса (29) и Криса Уайдмэна (30).

Победу гостям в серии буллитов принес Михаил Варнаков.

Екатеринбургский клуб потерпел первое поражение в новом сезоне при трех победах. Нижегородцы по два раза выиграли и проиграли.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – «Автомобилист» сыграет с «Нефтехимиком», а «Торпедо» встретится с магнитогорским «Металлургом».

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