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11 сентября 20:24
автор: Юрий Нечаев

КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» на более поздний срок

О том, когда состоятся игры, будет объявлено позднее.

Четыре ближайших матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита» перенесены на более поздний срок.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

Перенесены домашние матчи финского клуба против «Северстали» (15 сентября) и «Металлурга» (17 сентября), а также игры в Подольске с «Витязем» (19 сентября) и с ЦСКА в Москве (21 сентября).

Напомним, последний матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» проводил против «Нефтехимика» (6:0). После того, как в нижнекамском клубе были выявлены первично положительные результаты тестов на коронавирус, «Йокерит», в соответствии с предписанием финских властей, был вынужден сесть на двухнедельный карантин.

Добавим, что в стартовавшем сезоне финский клуб одержал две победы при одном поражении (техническое 0:3 за неявку на матч с минским «Динамо»).

источник: КХЛ
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