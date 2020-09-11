КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» на более поздний срок

Четыре ближайших матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита» перенесены на более поздний срок.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

Перенесены домашние матчи финского клуба против «Северстали» (15 сентября) и «Металлурга» (17 сентября), а также игры в Подольске с «Витязем» (19 сентября) и с ЦСКА в Москве (21 сентября).

Напомним, последний матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» проводил против «Нефтехимика» (6:0). После того, как в нижнекамском клубе были выявлены первично положительные результаты тестов на коронавирус, «Йокерит», в соответствии с предписанием финских властей, был вынужден сесть на двухнедельный карантин.

Добавим, что в стартовавшем сезоне финский клуб одержал две победы при одном поражении (техническое 0:3 за неявку на матч с минским «Динамо»).