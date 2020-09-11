СКА обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции

СКА обыграл «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Победу хозяевам принесли броски Андрея Кузьменко, Антона Бурдасова, Лукаса Бенгтссона и Эмиля Галимова, поразившего пустые ворота. В составе железнодорожников отличились Денис Алексеев и Никита Черепанов.

СКА одержал четвертую победу в трех матчах и с семью очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции. «Локомотив», потерпевший первое поражение в сезоне, с шестью очками опустился на третью позицию.

13 сентября СКА примет «Нефтехимик», а команда из Ярославля - «Трактор».

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