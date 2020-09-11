Решение об участии «Нефтехимика» в ближайших матчах КХЛ будет принято 12 сентября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала заявление о дальнейшем участии «Нефтехимика» в регулярном чемпионате.

«Совместно с Роспотребнадзором было принято решение о том, что «Нефтехимик» со своего выезда возвращается в Нижнекамск, где представители клуба пройдут углубленное исследование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+lgG. Вечером 12 сентября КХЛ и Роспотребнадзор выработают совместное решение по участию клуба в ближайших матчах», — говорится в комментарии пресс-службы Лиги.

Напомним, 11 сентября «Нефтехимик» должен был в гостях сыграть против рижского «Динамо». Встреча была отменена, так как у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первично положительные результаты тестов на коронавирус.