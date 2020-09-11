Воробьев - после разгрома от «Авангарда»: Завтра будет разбор полетов

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Завтра будет разбор полетов. Когда ты проигрываешь владение шайбой, это игра лишних единоборств. Реализация моментов тоже оставляет желать лучшего.

Что позитивного извлечь из этой игры? Были моменты, надо было забивать, и игра бы перевернулась. Но когда пропускаешь первым, гол от конька, второй гол — Григорий Дронов у нас лежит, попало там. И против «Авангарда»… Но до этого доводить не надо было. Здесь надо по-другому играть, будем разбираться в этом», - цитирует специалиста пресс-служба Лиги.

Напомним, «Авангард» одержал уверенную победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над «Металлургом» со счетом 4:0.

Омичи одержали четвертую победу подряд, набрали восемь очков и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции. «Металлург», после трех побед на старте, потерпел первое поражение в сезоне. С шестью очками магнитогорский клуб - третий на Востоке.