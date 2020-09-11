ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 сентября 22:13
автор: Юрий Нечаев

Воробьев - после разгрома от «Авангарда»: Завтра будет разбор полетов

Магнитогорский клуб потерпел первое поражение в сезоне.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Завтра будет разбор полетов. Когда ты проигрываешь владение шайбой, это игра лишних единоборств. Реализация моментов тоже оставляет желать лучшего.

Что позитивного извлечь из этой игры? Были моменты, надо было забивать, и игра бы перевернулась. Но когда пропускаешь первым, гол от конька, второй гол — Григорий Дронов у нас лежит, попало там. И против «Авангарда»… Но до этого доводить не надо было. Здесь надо по-другому играть, будем разбираться в этом», - цитирует специалиста пресс-служба Лиги.

Напомним, «Авангард» одержал уверенную победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над «Металлургом» со счетом 4:0.

Омичи одержали четвертую победу подряд, набрали восемь очков и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции. «Металлург», после трех побед на старте, потерпел первое поражение в сезоне. С шестью очками магнитогорский клуб - третий на Востоке.

Следующие матчи команды проведут 13 сентября. «Авангард» сыграет в гостях с уфимским клубом «Салават Юлаев», а «Магнитка» на своем льду примет «Торпедо».

источник: КХЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
С новыми силами. Анонс матчей 7-го тура РПЛУильямс дал оценку предстоящему бою с ХаритоновымВладимир Минеев взял верх над Дауреном Ермековым на турнире памяти Абдулманапа НурмагомедоваБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
«Айлендерс» – «Тампа-Бэй». Сергачев признан второй звездой встречи
Встреча прошла в Эдмонтоне.
12.09.2020 06:56
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Шайба Сергачева не спасла «Тампу» от поражения против «Айлендерс»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» (5:3) в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.
12.09.2020 06:45
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Воробьев - после разгрома от «Авангарда»: Завтра будет разбор полетов
Магнитогорский клуб потерпел первое поражение в сезоне.
11.09.2020 22:13
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Решение об участии «Нефтехимика» в ближайших матчах КХЛ будет принято 12 сентября
Нижнекамцы занимают девятое место в таблице Западной конференции.
11.09.2020 22:01
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
СКА обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции
Ярославцы потерпели первое поражение в сезоне.
11.09.2020 21:45
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Билл Питерс: Мы не совсем ожидали таких высоких скоростей от «Торпедо»
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
11.09.2020 21:15
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хартли - после победы над «Металлургом»: Предсезонка дает плоды
Омичи одержали четвертую победу подряд.
11.09.2020 21:06
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» на более поздний срок
О том, когда состоятся игры, будет объявлено позднее.
11.09.2020 20:24
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Дубль Мэйсека не помог «Автомобилисту» дома победить «Торпедо»
Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Автомобилист» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
11.09.2020 19:32
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Авангард» нанес «Металлургу» первое поражение в сезоне
Встреча прошла в Магнитогорске.
11.09.2020 19:15
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика