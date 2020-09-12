ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 сентября 06:45
автор: Владислав Корегин

Шайба Сергачева не спасла «Тампу» от поражения против «Айлендерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» (5:3) в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Кэл Клаттербак (13-я минута), Адам Пелеч (32), Энтони Бовилье (34), Брок Нелсон (57) и Жан-Габриэль Пажо (60).

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов совершил 34 сэйва из 37 возможных.

За «Лайтнинг» результативные броски на счету Михаила Сергачева (17), Ондржея Палата (43) и Тайлера Джонсона (53).

Помимо забитой шайбы, 22-летний россиянин отметился еще и ассистом. Его партнер по команде форвард Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 7 секунд и отдал один результативный пас. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок из 35.

Таким образом, «Айлендерс» сократил счет в серии до одной победы – 1:2. Следующий матч состоится 13 сентября. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

НХЛ
Восточная конференция
Финал

«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы: Клаттербак (Пулок, Мартин), 12:55, 1:0. Сергачев (Гурд), 16:29 - 1:1. Пелеч (Барзал, Пажо), 31:53 - 2:1. Бовилье (Нелсон, Тэйвс), 33:55 - 3:1. Палат (Сергачев, Кучеров), 42:30 - 3:2. Джонсон (Чернак, Вераге), 52:02 - 3:3. Нелсон (Бовилье, Бейли), 56:34 - 4:3. Пажо (Бейли), 59:24 - 5:3.

Вратари: Варламов – Василевский

Счет в серии: 1-2.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Главу UFC впечатлил нокаут камерунского бойца MMAОсака вышла в финал US OpenВладимир Минеев взял верх над Дауреном Ермековым на турнире памяти Абдулманапа НурмагомедоваБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
«Айлендерс» – «Тампа-Бэй». Сергачев признан второй звездой встречи
Встреча прошла в Эдмонтоне.
12.09.2020 06:56
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Шайба Сергачева не спасла «Тампу» от поражения против «Айлендерс»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» (5:3) в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.
12.09.2020 06:45
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Воробьев - после разгрома от «Авангарда»: Завтра будет разбор полетов
Магнитогорский клуб потерпел первое поражение в сезоне.
11.09.2020 22:13
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Решение об участии «Нефтехимика» в ближайших матчах КХЛ будет принято 12 сентября
Нижнекамцы занимают девятое место в таблице Западной конференции.
11.09.2020 22:01
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
СКА обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции
Ярославцы потерпели первое поражение в сезоне.
11.09.2020 21:45
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Билл Питерс: Мы не совсем ожидали таких высоких скоростей от «Торпедо»
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
11.09.2020 21:15
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Хартли - после победы над «Металлургом»: Предсезонка дает плоды
Омичи одержали четвертую победу подряд.
11.09.2020 21:06
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» на более поздний срок
О том, когда состоятся игры, будет объявлено позднее.
11.09.2020 20:24
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Дубль Мэйсека не помог «Автомобилисту» дома победить «Торпедо»
Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Автомобилист» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
11.09.2020 19:32
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Авангард» нанес «Металлургу» первое поражение в сезоне
Встреча прошла в Магнитогорске.
11.09.2020 19:15
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика