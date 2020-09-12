Шайба Сергачева не спасла «Тампу» от поражения против «Айлендерс»

В составе победителей шайбы забросили Кэл Клаттербак (13-я минута), Адам Пелеч (32), Энтони Бовилье (34), Брок Нелсон (57) и Жан-Габриэль Пажо (60).

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов совершил 34 сэйва из 37 возможных.

За «Лайтнинг» результативные броски на счету Михаила Сергачева (17), Ондржея Палата (43) и Тайлера Джонсона (53).

Помимо забитой шайбы, 22-летний россиянин отметился еще и ассистом. Его партнер по команде форвард Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 7 секунд и отдал один результативный пас. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок из 35.

Таким образом, «Айлендерс» сократил счет в серии до одной победы – 1:2. Следующий матч состоится 13 сентября. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.