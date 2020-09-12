Голкипер «Авангарда» Гарипов признан лучшим игроком дня в КХЛ

По итогам голосования 29-летний россиянин набрал 47 процентов.

Отметим, что омский клуб одержал уверенную гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:0. 29-летний Гарипов отразил все 25 бросков по своим воротам.

После четырех матчей нового сезона КХЛ «Авангард» занимает первое место в Восточной конференции, набрав максимальное количество очков (8).

13 сентября омская команда в гостях сыграет против Салавата Юлаева. Начало встречи – в 14:30 мск.