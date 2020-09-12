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12 сентября 11:50
автор: Владислав Корегин

Голкипер «Авангарда» Гарипов признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что вратарь «Авангард» Эмиль Гарипов стал лучшим игроков вчерашнего игрового дня по опросам болельщиков.

По итогам голосования 29-летний россиянин набрал 47 процентов.

Отметим, что омский клуб одержал уверенную гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:0. 29-летний Гарипов отразил все 25 бросков по своим воротам.

После четырех матчей нового сезона КХЛ «Авангард» занимает первое место в Восточной конференции, набрав максимальное количество очков (8).

13 сентября омская команда в гостях сыграет против Салавата Юлаева. Начало встречи – в 14:30 мск.

Публикация от КХЛ (@khl)

источник: КХЛ
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