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12 сентября 14:44

Овечкин посетил матч «Сибирь» – «Куньлунь»

Российский нападающий «Вашингтона» посетил матч между «Сибирью» и «Куньлунем».

- Добрый день, дорогие болельщики! Поздравляю вас с началом сезона КХЛ. Надеюсь, скоро трибуны в Новосибирске будут заполнены не на 25, а на все 100%. «Сибирь» всегда славилась своими болельщиками, - приводит слова Овечкина «РИА Новости».

Добавим, что на данный момент идет второй период встречи, счет 1:0 в пользу китайского клуба.

источник: «РИА Новости»
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Овечкин посетил матч «Сибирь» – «Куньлунь»
Российский нападающий «Вашингтона» посетил матч между «Сибирью» и «Куньлунем».
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