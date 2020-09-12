Овечкин посетил матч «Сибирь» – «Куньлунь»

- Добрый день, дорогие болельщики! Поздравляю вас с началом сезона КХЛ. Надеюсь, скоро трибуны в Новосибирске будут заполнены не на 25, а на все 100%. «Сибирь» всегда славилась своими болельщиками, - приводит слова Овечкина «РИА Новости».
Добавим, что на данный момент идет второй период встречи, счет 1:0 в пользу китайского клуба.
Генеральный директор ХК «Сибирь» и Кирилл Валерьевич Фастовский и @ovi8 встретились в Новосибирске 😃💪 pic.twitter.com/eytVe0NEAd— Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 12, 2020
источник: «РИА Новости»