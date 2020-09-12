Овечкин посетил матч «Сибирь» – «Куньлунь»

- Добрый день, дорогие болельщики! Поздравляю вас с началом сезона КХЛ. Надеюсь, скоро трибуны в Новосибирске будут заполнены не на 25, а на все 100%. «Сибирь» всегда славилась своими болельщиками, - приводит слова Овечкина «РИА Новости».

Добавим, что на данный момент идет второй период встречи, счет 1:0 в пользу китайского клуба.