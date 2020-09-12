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12 сентября 20:39
автор: Виктор Шарафудинов

У игроков «Нефтехимика» не обнаружили коронавируса. Команда сыграет против СКА

Встреча регулярного чемпионата КХЛ должна состояться в Санкт-Петербурге завтра 13 сентября.

Официальный сайт КХЛ сообщил о том, что очередное тестирование хоккеистов «Нефтехимика» на коронавирус не выявило положительных результатов.

«По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в «Нефтехимике» не выявлено. Команды СКА и «Нефтехимик» готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге», – сказано в сообщении.

Напомним, что 11 сентября не состоялся матч «Динамо» (Рига) – «Нефтехимик», поскольку у семерых хоккеистов нижнекамской команды заподозрили заражение коронавирусом по результатам экспресс-тестов. Далее клуб четыре случая заражения.

Игру рижского «Динамо» и нижнекамцев перенесли.

Матч СКА – «Нефтехимик» состоится завтра 13 сентября и начнется в 17:30 по московскому времени.

источник: КХЛ
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У игроков «Нефтехимика» не обнаружили коронавируса. Команда сыграет против СКА
Встреча регулярного чемпионата КХЛ должна состояться в Санкт-Петербурге завтра 13 сентября.
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