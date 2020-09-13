«Даллас» обыграл «Вегас» и находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли (видео)

«Даллас» переиграл «Вегас» в четвертом матче серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ со счетом 2:1.

Все шайбы в этой игре были заброшены во втором периоде. У победителей отличились Джо Павелски и Джейми Бенн, за «Голден Найтс» забил Алек Мартинес.

Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей, голкипер Антон Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут 15 сентября.

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