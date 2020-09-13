Худобин признан первой звездой четвертого матча серии с «Вегасом»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин признан первой звездой четвертого матча серии финала Западной конференции НХЛ против «Вегаса».

Россиянин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и помог «Старз» одержать победу со счетом 2:1. У победителей отличились Джо Павелски и Джейми Бенн, за «Голден Найтс» забил Алек Мартинес.

Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Далласа». Следующий матч команды проведут 15 сентября.